Todas kay ‘Paeng’ sumampa na sa 154, missing 35

Umabot na sa 154 ang mga nasawi habang 35 pa ang nawawala sa hambalos ng bagyong Paeng, ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) kahapon.

Sinabi ng ahensya na kumpirmado na ang 101 sa mga nasawi habang patuloy pang inaalam ang 53 iba pa.

Nangunguna ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) sa may pinakamaraming nasawi sa bilang na 63 at sumunod ang Calabarzon at Western Visayas na may tig-33.

Samantala, sumirit na sa 4,124,267 katao o 1,176,074 pamilya mula sa 9,107 barangay sa buong bansa ang naapektuhan ng bagyong Paeng.

Mayroon namang 25,109 mga tirahan ang sinira ni Paeng, 22,487 sa mga ito ang partially damaged at 2,622 ang totally damaged.

Samantala, mayroon nang 437 na lungsod at munisipalidad sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity bunsod ng matinding epekto na dulot ng pananalasa ng bagyo. (Edwin Balasa)