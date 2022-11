Richard mala-James Bond sa ‘The Iron Heart’

Grabe ang teaser ng ‘The Iron Heart’ ni Richard Gutierrez, ha!

Feeling ko, nanonood ako ng Hollywood movie, dahil sa itsura, impact ng bakbakan, bibilib ka talaga.

Sobrang excited na nga ang lahat, dahil sa first 30-seconder teaser pa lang, grabe na ang reaksiyon ng mga fan. Ang ganda kasi ng dating kung saan nilagyan ng character ni Richard ng bomba ang helicopter at pinasabog. Oh, di ba? Super bongga!

Sa kasunod naman na 45-seconder, mas maaaksiyon ang mga eksena ni Richard. Pang-pelikula ang dating ng mga eksena, kaya sabi ng mga netizen, “Ang galing talagang gumawa ng ABS-CBN!”

Taglay-taglay talaga ni Richard ang lahat ng katangian bilang action star. Sabi nga, obvious na pinaghandaan ni Richard ang ‘The Iron Heart’ at kitang-kita sa namumutok niyang mga muscle `yon.

Ang galing ng mga action scene niya, na reaksiyon nga agad ng mga fan ay parang local version ng James Bond.

Anyway, sa November 14 na ang pilot telecast sa Primetime Bida ng ‘The Iron Heart’ na mapapanood sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV, iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN Entertainment YouTube.

Ang huling pag-ibig ni Rizal

Ngayong Nobyembre, samahan sina Kara David, Atom Araullo, Sandra Aguinaldo, Howie Severino sa ika-23 anibersaryo ng I-Witness kung saan apat na espesyal na kuwento ang kanilang ilalahad.

Sisimulan ito ni Howie Severino sa kanyang dokumentaryong “Ang Huling Pag-ibig ni Rizal” na mapapanood ngayong Sabado, Nov. 5.

Noong ipinatapon si Rizal sa Dapitan, wala siyang sinayang na oras. Gumawa siya ng isang istilo ng pamumuhay na maaaring modelo para sa kasalukuyang panahon. Masasabing pag-ibig ang siyang nagtulak kay Rizal. Pagmamahal para sa kaniyang pamilya at bayan.

Pero sa Dapitan din niya nakamtan ang kaligayahan ng buhay na may kabiyak na siyang nagbigay-sigla sa iba pa niyang gawain: ang pagtatag ng progresibong paaralan para sa kaniyang mga estudyante, ang pagiging sikat na doktor, at ang pagtuklas sa yaman ng kalikasan doon.

Tila kumpleto na ang buhay ni Rizal sa Dapitan. Ngunit pinili pa rin niyang lisanin ito, na sa huli ay nauwi sa kaniyang kamatayan. Bakit pa siya umalis?

Dalawang dekada nang sinusundan ni Howie ang buhay ni Jose Rizal mula Europa, Calamba, hanggang Amerika. Ito ang kauna-unahan niyang dokumentaryo tungkol sa Dapitan kung saan mailalahad ang huling apat na taon ng buhay ng ating pambansang bayani.

“Throughout my 20-year career as a documentarist at I-Witness, I’ve mined Rizal’s short but compelling life for stories again and again,” pagbabahagi ni Howie. “Rizal’s four years in Dapitan was the last stage of his life when he put into practice all that he learned and left us a vision for what our nation could be. In the twilight of my own career, finally going to Dapitan to produce a story about Rizal’s remarkable years there is an appropriate and also sentimental way to cap my own years of telling stories about him on television,” sabi ni Howie.