PBBM kinasa cash ayuda, fuel discount

Magpapatuloy ang pagbibigay ng suporta ng gobyerno sa mga sektor na labis na apektado ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sa pamamagitan ng ayuda gaya ng conditional cash transfer at fuel subsidy.

Bahagi ito ng malawakang tugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang na ang mga programa para labanan ang mga hamong dala ng pabago-bagong klima at upang mas maparami ang suplay ng pagkain.

Naitala sa 7.7 porsyento ang inflation nitong Oktubre 2022 batay sa Philippine Statistics Authority (PSA). Bagamat mas mataas ng 0.8 porysento kaysa noong Setyembre, nasa loob pa rin ito ng target ng gobyerno na 7.1 hanggang 7.9 porsyento, ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA).

Ipinaliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, na bunsod ito ng sitwasyon sa ibayong dagat, kabilang ang pagsipa ng global inflation, patuloy na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, at epekto sa pandaigdigang ekonomiya ng COVID-19 pandemic; at mga krisis na kinakaharap ng ating bansa gaya ng pinsalang dulot ng magkakasunod na bagyo.

Tinitiyak ng pangulo ang suporta sa mga magsasaka at buong sektor ng agrikultura upang matulungan sila sa pagbangon mula sa nagdaang mga kalamidad, habang prayoridad pa rin ang pagpapatibay sa value chain o lahat ng elementong may kinalaman sa produksyon ng pagkain.

Mamumuhunan din sa makabagong teknolohiya hindi lamang para makamit ang food security, kundi para mas tumaas ang kapasidad ng mga komunidad at negosyo na labanan ang mga bantang dala ng klima. Bahagi ito ng pangmatagalang plano ng pangulo.

Para makatulong na mabawasan ang epekto ng pagbaha, landslide, at iba pang pinsalang dala ng tubig, prayoridad din ng pamahalaan na ayusin ang sistema sa water resource management. Maaga pa lang, sinabi na ng pangulo na kailangang magtatag ng Department of Water Resources.

Tinitiyak ng pangulo na patuloy na tututukan ng buong puwersa ng gobyerno ang inflation at mga sanhi nito, at patuloy din na gagawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto nito sa mga mamamayan.