PBBM dadalo ng ASEAN, APEC summit sa Cambodia, Thailand

Inaasahan ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tatlong summit na gaganapin sa Phnom Penh, Cambodia sa Nobyembre 10 hanggang 13, sabi ng Malacañang nitong Biyernes.

Ayon kay Office of the Press Secretary (OPS) officer-in-charge Cheloy Garafil, sabay-sabay na idaraos ang East Asia Summit, ASEAN Plus Three Summit at ASEAN Leaders’ Meeting kasama ang United Nations secretary general.

Bukod aniya sa mga dadaluhang summit, makikipagkita rin ang pangulo sa Filipino community sa Cambodia kung saan ilalahad nito ang mga programa ng kanyang administrasyon, partikular ang proteksyon at pagsusulong ng mga karapatan at kabutihan ng mga overseas Filipino worker.

Samantala, sinabi naman ni Department of Foreign Affairs (DFA) Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu na pagkatapos ng ASEAN summit ay dadalo rin ang pangulo sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit na gagawin sa Bangkok, Thailand.(Prince Golez/Aileen Taliping)