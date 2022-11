Paalam Twitter, higit 3K empleyado na-layoff

Kalahati sa mahigit 7,000 kawani ng Twitter social media platform ang sinibak sa trabaho ng bago nitong may-ari na si Elon Musk.

Sa ulat, nakatanggap ng email kahapon ng umaga ang mga empleyadong kabilang sa na-layoff. Hindi tinukoy ang eksaktong bilang ng mga naging jobless pero halos kalahati umano ito ng kasalukuyang 7,500 kawani ng Twitter.

“In an effort to place Twitter on a healthy path, we will go through the difficult process of reducing our global work force,” ayon sa email na ipinadala sa mga sinibak na empleyado.

Samantala, hindi na umano nasorpresa ang mga tinamaan ng layoff dahil ramdam na ng mga kawani ang nakaambang deludbyo sa kanilang trabaho nang makumpleto ni Musk ang pagbili sa Twitter ng $44 bilyon noong nakaraang linggo na agad nitong sinundan ng pagbuwag sa board at pagsibak sa chief executive at top manager ng nasabing platform.