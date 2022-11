Michaela Belen, NU patatalsikin Perpetual

Mga laro Sabado:

(Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — Perpetual vs NU

12:30pm — UST vs FEU

4:00pm — AdU vs La Salle

6:00 pm — UP vs Ateneo

TARGET ni Michaela Belen ng National University (NU) Lady Bulldogs mabitbit ang koponan sa semifinals ng Shakey’s Super League (SSL) 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum.

Hangad ng Lady Bulldogs na mapanatili ang malinis na kartada para sa bentahe sa pagtuntong sa do-or-die na semifinals.

Sasabak sina Belen at Lady Bulldogs ganap na alas-10 ng umaga kontra University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) sa Pool E, susundan ng krusyal na salpukan ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses at Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa alas-12:30 ng tanghali.

Susundan dito ng salpukan ng naghahangad sa ikatong panalo na DLSU Lady Spikers at Adamson (AdU) Lady Falcons sa alas-4, bago ang paghaharap ng University of the Philippines (UP) Lady Maroons at Ateneo De Manila (ADMU) Blue Eagles alas-6 ng gabi. (Lito Oredo)