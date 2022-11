MARINA pinabayaan mga marinong Pinoy – Hontiveros

Inupakan ni Senador Risa Hontiveros ang kapabayaan diumano ng Maritime Industry Authority (MARINA) sa mga marinong Pinoy na nahaharap ngayon sa bantang hiring ban ng European Union.

Binigyang-diin ng senador na hindi dapat nagsasakripisyo ang mga manggagawang Pilipino dahil sa kapabayaan ng MARINA.

“Matagal nang issue ang reformation sa training and development ng ating mga marino, and yet no action has been taken so far. This is a recurring problem that need our urgent response,” sabi ni Hontiveros.

Matatandaang sa briefing ng House committee on overseas workers affairs noong Oktubre, sinabi ni Department of Migrant Workers (DMW) Assistant Secretary Jerome Pamplona na hindi pa nakakapasa ang Pilipinas sa audit ng European Maritime Safety Agency (EMSA) mula noong 2006.

Tinatayang aabot ng 50,000 marinong Pinoy ang pinapangambahang mawalan ng trabaho kapag nabigo umano ang bansa na makasunod sa Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention) ngayong taon.

Samantala, binigyan naman ng kredito ni Hontiveros si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa hakbang nito na tugunan ang problema ng mga marino sa pamamagitan ng binuong task force.

Maghahain din umano siya ng resolusyon sa Senado para magsagawa ng imbestigasyon upang mapabuti pa ang kalagayan ng mga marino.