Malasakit ni PBBM sa mga biktima ng bagyo

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Matapos ang ilang araw ng masamang panahon dulot ni Tropical Storm Paeng, muling sumikat ang araw sa Bicol Region.

Ngunit bago natin nasilayan ang Haring Araw, marami sa ating mga kababayan ang hinambalos ng nagdaang bagyo. Dahil dito, agad kumilos ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list upang maghatid ng relief goods sa mga binagyo sa Albay mula noong Sabado.

Tumulak ang ating team sa Malinao, Albay upang mamahagi ng relief goods sa mga residente ng Barangay Jonop. Naging katuwang sa operasyong ito ang Department of Social Welfare and Development.

Nagpadala rin tayo ng tulong sa ating mga kababayan sa Pio Duran, Albay matapos silang maapektuhan ng matinding pag-ulang dala ng Bagyong Paeng. Namahagi rin ang Ako Bicol ng pagkain sa mga residente habang tinutulungan natin silang makabangon mula sa dumaang unos.

Nabalitaan din natin na maraming stranded na pasahero sa mga pantalan dahil sa suspensyon ng paglalayag bunga ng malalakas na alon. Naghatid po tayo ng pagkain sa mga stranded na pasahero sa Tabaco Port, habang marami naman ang pansamantalang nanatili sa Tabaco National High School habang naghihintay na gumanda ang panahon at payagang makabiyahe.

Naghatid din ng pagkain ang Ako Bicol Party-list sa mga stranded na pasahero sa Pilar Port sa Sorsogon. Batid nating marami sa kanila ang hindi kalakihan ang perang dala pauwi ng kanilang probinsiya kaya minabuti nating bigyan sila ng pagkain habang naghihintay na bumuti ang panahon at mag-balik operasyon ang mga sasakyang pandagat.

Tiniyak po natin na ang bawat pasahero ay maayos at ligtas sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Marami po sa mga Bicolano ang umuwi at lumuwas sa nagdaang Undas kaya naman walang patid ang ating pagtulong sa kanila, umulan man o umaraw.

Sa inisyal na pagtaya ng Department of Agriculture noong Lunes, Oktubre 31, higit sa P700 milyon ang pinsalang dinulot ng bagyong Paeng sa agrikultura ng Bicol Region. Tinatayang 26,347 magsasaka at mangingisda sa anim na lalawigan ng rehiyon ang apektado ng nagdaang bagyo.

Unang tumama sa kalupaan ang bagyong Paeng sa Virac, Catanduanes dakong ala-una ng umaga noong Sabado, Oktubre 29 kung saan P5 milyong halaga ng palay ang nasira. Sa ikalawang landfall sa Camarines Sur dakong 1:40 ng umaga, pumapalo sa P456 milyong halaga ng palay ang napinsala.

Ang iba pa pong napinsala sa Camarines Sur ay tig-P6 milyong halaga ng pangisdaan at taniman ng mais, P5 milyong high-value crops, at P717,275 halaga ng livestock.

Dahil sa malaking pinsala sa Bicol Region, sinabi ng ating mahal na Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na dapat unahing ilagay sa state of calamity ang rehiyon.

Nagpapasalamat ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list sa pagmamalasakit ni Pangulong Marcos sa mga kababayan nating Bicolano.

Bilang chairman ng House committee on appropriations, isa po ang inyong lingkod na inatasan na pangunahan ang relief effort ng Mababang Kapulungan ng Kongreso. Asahan po ninyong tutuparin ko ang misyong ito alang-alang sa mga apektado nating kababayan.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!