Mahalay na komento kumalat: Jeremy binalandra nude photo ni Pia sa IG

Dahil sa larawang pinost ni Jeremy Jauncey, na siya rin ang kumuha, at dahil sa text word na caption niya, biglang na-sexualize ang boyfriend ni Pia Wurtzbach.

Binalandra ni Jeremy sa Instagram ang larawan ni Pia na nasa bathtub.

Nakatalikod si Pia sa shot at walang saplot, at nangingintab pa ang balat sa sabon at tubig.

Deskripsyon ni Jeremy sa itsura ni Pia, “She’s back in New York and ready for the Marathon!”

Kahit alam ng mga fan ni Pia na lalahok ang kanilang idol sa New York Marathon ngayong buwan ng November, naging malikot ang kanilang imahinasyon at tila naisip nilang “sex marathon” ang gagawin ng magkasintahan.

Heto ang reaksyon ng mga malisyosong netizen:

@emzitravels, “Anong marathon ito Jeremy? Hahaha.”

@norbyverzosa, “Same thought po hahaha.”

@Jhanyaptan, “Mauunang mag-marathon si Jeremy.”

@achpsc, “double meaning.”

@liwaliwww, “What kind of Marathon Jeremy hahaha?” (Rey Pumaloy)