KJ McDaniels malakas boltahe sa Meralco binyag

Mga laro Sabado:

(Ynares Center-Antipolo)

4:30pm — Converge vs NLEX

6:45pm — Terrafirma vs TNT

Isinalba nina Bong Quinto, Raymond Almazan at nagbabalik import na si KJ McDaniels ang natitirang tsansa ng Meralco Bolts matapos itakas ang mahirap na 92-89 panalo kontra guest team na Bay Area Dragons sa ginaganap na 2022 PBA Commissioner’s Cup sa Araneta Coliseum, Biyernes.

Nagtala ang dating NLEX import na si McDaniels ng kabuuang 31 puntos, 8 rebounds, 3 steals at 2 blocks upang panatilihin ang tsansa ng Bolts sa huling apat na pwesto sa quarterfinals sa pagtulak sa Bolts sa 2-5 panalo-talong kartada.

Nabitawan ng Meralco ang pinakamalaking 13 puntos na abante bago ito inilapit ni McDaniels sa jumper sa huling 2:07 minuto para sa 88-89 iskor.

Isang jumper ni Quinto ang nagtulak sa Bolts sa 90-89 abante bago pinuwersa si Dragons import Andrew Nicholson sa 3-seconds violation.

Naipasok naman ni Almazan sa follow-up ang sablay ni Aaron Black para sa pinal na iskor sa 92-89.

Una nito ay inireklamo ni Bay Area Dragons coach Bryan Goorjan ang posibleng 8-seconds vilolation matapos na makuha ng Bolts ang bola sa mintis ng kanyang koponan na nahulog sa kabuuang 6-2 panalo-talong karta.

Tumulong sa Bolts si Almazan na may 14 puntos at 16 rebounds, habang si Allein Maliksi ay may 13 puntos, 5 rebounds at 5 steals.

May 12 puntos naman sina Chris Banchero at Quinto. (Lito Oredo)