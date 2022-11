Kim Chiu todo tili, kilig nang makaharap Blackpink

Napakasaya ni Kim Chiu na nakapanood ng concert ng Blackpink sa Georgia, USA. Bukod pa kasi sa experience na ‘yon, nakapag-travel si Kim mula sa Las Vegas (kunsaan ang ASAP in Vegas) sa Georgia na mag-isa at isang backpack lang ang dala.

In bold letters na “Best Night Ever” raw para kay Kim ang nangyaring concert at naging experience niya.

Sey ni Kim sa Instagram, “No words!!! Simply the best night ever!!! Best concert ever!!! Best girls ever!!! Best Side trip ever!!! Ever na sa lahat ng ever!

“Eight hours of standing was super worth it saw them up close and personal with matching eye contact, wave-wave and smile-smile. Ang ganda and ang saya ng concert!!! From sound check to the performance. OA ‘yung feeling kahit na nilalabanan ko ang jet lag ko and all grabe no words can describe as Blink, this trip is super-mega worth it.

“I flew back and forth early morning alone to Georgia back to Vegas with happiness and kilig in my blink heart.”

Siyempre, napapa- “sana all” na lang kay Kim ang ibang netizens at ‘yung iba naman, nainggit na ang lapit daw ni Kim sa stage.

Andi tinalakan ng mga fan sa patutsada kay Jaclyn

Kapag binabasa namin ang mga comment ng mga netizen sa mga posting ni Andi Eigenmann sa kanyang social media account, partikular na sa Instagram, lalo na kapag ang pino-post niya ay ang islander life niya ngayon kasama ang pamilya, talagang puro paghanga rito ang mababasa.

Bumibilib kay Andi ang mga netizen dahil sa pagiging simple niya raw. Gayundin sa kung paano nga niya pinalalaki ang mga anak na simple lang sa Siargao.

Pero, marami rin talaga ang hindi sang-ayon, lalo na sa naging post ni Andi na video tungkol sa narcissistic parent. In fairness kay Andi, hindi naman niya sinabing ang ina ang tinutukoy niya pero siguro, dahil tungkol ito sa magulang, plus may recent issue pa sila, naging madali para sa ilang netizen ang mag-assume na ang pinatatamaan niya ay ang kanyang ina, ang premyadong actress na si Jaclyn Jose.

Naglabas din kasi ng saloobin niya si Jaclyn dahil hindi siya nagawang batiin ng anak sa kanyang kaarawan, gayundin ang fiancée nito na si Philmar Alipayo.

Ilan sa mga comment tuloy; Iyong hindi mo matawagan everyday understandable, pero iyong mismong birthday niya hindi mo man lang maalalang tawagan, it explains who you are as a daughter, ok granted nakalimutan mo how about the next day after her bday? And it’s very disappointing na instead you say sorry to your mother you labeled her as narcissistic parent?”

“Maliit na bagay lang pero yun ang pinakamalaking bagay sa isang magulang, ang pagbati. Sana isipin mo, magulang ka din. Later on ‘pag ginawa rin sa ‘yo, alam mo ang feeling.”

“Sana hindi mo maranasan ngayon ang nararanasan ng nanay mo, tatanda ka rin…”

At marami pang ibang komento.

Although, ang magulang ay magulang na kailangang bigyan ng respeto at pagmamahal, sa isang banda, maganda rin sigurong malaman ang panig ni Andi sa isyung ito.