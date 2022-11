Kagawad itinumba ng kaalitan sa tindahan

Tumimbuwang ang isang barangay kagawad nang dalawang ulit itong barilin ng kanyang kaalitan habang bumibili ng alak sa tindahan sa Sta. Maria, Bulacan nitong Huwebes ng gabi.



Dead on the spot ang biktimang si John Arvy Vispo, 36-anyos at kagawad ng Barangay Adia sa nasabing bayan dahil sa tinamong mga tama ng bala sa dibdib at tiyan.

Sa ulat, bumibili ng alak ang biktima sa isang tindahan sa Barangay Cabuoan nang dumating ang suspek na si Reynald Ikling. Kinasuhan na ito ng murder sa piskalya sa bayan ng Sta. Cruz.

Nagtalo muna umano ang dalawa hanggang sa bumunot ng baril ang suspek at dalawang beses na pinaputukan ang biktima.

Tumakas ang suspek matapos ang pammaril pero sumuko rin ito sa pulisya makalipas ang ilang oras. Lumitaw sa imbestigasyon na matagal ng may alitan ang dalawa at natiyempuhan lang ng suspek ang biktima sa tindahan sa kanyang lugar. (Ronilo Dagos)