James Laguit, Roniey Adviento dinungisan De La Salle spikers

Sinandalan ng College of Saint Benilde sina James Laguit at Roniey Adviento para makalusot sa tigasing De La Salle, 25-18, 25-20, 26-28, 23-25, 15-8 Biyernes sa V-League Men’s Collegiate Challenge sa Paco Arena, Manila.

Muntik malusaw ang two sets advantage ng Blazers, mabuti na lang at nagtala ng clutch points sina Laguit at Adviento para dungisan ang karta ng Green Archers.

Nakalsuhan ang two-game skid ng Saint Benilde, tangan nila ang 1-2 card sa Pool A habang nalasap ng DLSU ang unang talo sa tatlong laro.

“We prepared in a way na gusto rin nilang manalo,” saad ni St. Benilde assistant coach Jose Roque, “somehow na-achieve naman ‘yung gusto naming mangyari.”

Kumana si Cholo Fajardo ng 23 excellent sets para sa CSB habang tumikada si rookie Arnel Aguilar ng 17 points mula sa 15 attacks at tig-isang block at service ace.

Nagrehistro rin ng 17 puntos si Adviento. (Elech Dawa)