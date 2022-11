Isang kurap na lang! Justin Verlander, Houston Astros kumatok sa World Series korona

NAKUHA rin ni Justin Verlander ang mailap na World Series win, piinitik ni rookie Jeremy Pena ang go-ahead home run at naigtadan ng Houston Astros ang Philadelphia Phillies 3-2.

Bago ang panalo ay 0-6 si Verlander sa Series starts, uuwi ng Houston ang Astros bitbit ang 3-2 Series lead, isang panalo pa ay sisikwatin ang ikalawang championship.

Ang una noong 2017 ay nalambungan ng cheating scandal na hangganh ngayon ay pinagbabayaran ng Astros sa fans ng ibang teams, pwede nang isara ng Astros ang best-of-seven series sa Game 6 sa Linggo (araw sa Maynila) sa kanilang field sa Minute Maid Park.

Umabante ang Houston makalipas lang ang apat na pitches kontra kay Noah Syndergaard sa run-scoring single ni Pena, naka-three hits si Pena kabilang ang RBI single sa first at eighth inning single din na nag-set up sa run-scoring groundout ni Yordan Alvarez. (Vladi Eduarte)