Heaven umaming mahal si Marco

Grabe ang pag-trending ng ‘The Rain In Espana’ cast reveal, ha! Imagine, na-occupy nila ang top 5 sa Twitter.

Kasi nga, umabot na sa 550 milyon ang nakabasa ng libro/wattpad nito, na sinulat na Gwy Saludes.

Sina Heaven Peralejo, Marco Gallo nga ang mga napiling bida bilang sina Luna at Kalix. At iikot ang kuwento nito sa pag-iibigan ng dalawa na hinadlangan.

Anyway, sina Heaven at Marco ay nagkasama sa Pinoy Big Brother noong 2016. At sabi-sabi nga na nagkaroon ng ‘relasyon’ ang dalawa, na naudlot noong lumabas na sila sa PBB house.

At ito na nga ba ang tamang pagkakataon para maituloy ang kanilang relasyon?

“Naging tayo ba Marco?” tanong ni Heaven kay Marco.

Pero chika nga ni Marco, maraming nangyari sa loob ng PBB house, pero hindi raw umabot sa ‘relasyon’ ang lahat.

So, hanggang saan lang umabot ang lahat?

“Hindi na kami mahihirapan sa chemistry, I think that says a lot. I felt like home noong makita ko siya after 6 years. So close to my heart si Marco,” sabi na lang ni Heaven.

So, mahal nga ni Heaven si Marco, at kung anong level man ng pagmamahal `yon, sila na lang ang nakakaalam. (Rb Sermino)