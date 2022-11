Habambuhay na kalaboso nilarga vs mga agri smuggler

Dahil talamak pa rin ang agricultural smuggling sa bansa, ang pagpataw ng mabigat na kaparusahan laban sa mga sangkot ang nakita na solusyon ng isang mambabatas.

Sa kanyang House Bill No. 5742, nais amiyendahan ni Agri Rep. Wilbert Lee ang Republic Act No. 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 dahil patuloy pa rin aniya ang malawakang smuggling ng mga produktong agrikultura na ikinalulugi ng mga magsasaka.

Itinulak ng kongresista ang pagpataw ng habambuhay na pagkabilanggo bukod pa sa multang doble sa halaga ng pinuslit na produktong agrikultura at ang tinakasang buwis. Habambuhay na ring hindi makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang masasangkot sa agri smuggling.

“The agriculture sector will not progress and issues relating to it will not be solved if the supposed protectors and implementors of public interest are behind agricultural smuggling,” ayon kay Lee. (Eralyn Prado/Billy Begas)