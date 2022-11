Gen Bisnar tinanggalan ng werpa, laglag bilang PNP No. 4 boss

Inalis sa pang-apat na pinakamataas na puwesto sa Philippine National Police (PNP) si Police Major Gen. Arthur Bisnar at inilipat sa Office of the Chief PNP.

Sa direktiba ni PNP Chief Gen. Rodolfo Azurin na pirmado ni Police Major General Robert Rodriguez, hepe ng Directorate for Personnel and Records and Management, papalit kay Bisnar bilang The Chief Directorial Staff (TCDS) si Police Major Gen. Michael John Dubria na galing sa Area Police Command (APC) Visayas.

Samantala, papalit kay Dubria sa APC Visayas ang dating pinuno ng APC Eastern Mindanao na si Police Lt. Gen Patrick Villacorte.

Wala pang inihahayag na dahilan si Azurin sa panibagong yugto ng balasahan sa hanay ng mga senior official. (Edwin Balasa)