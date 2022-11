Dedma na kay Diego: Barbie nililigawan ng mayamang politiko

Hindi naman pala dapat manghinayang si Barbie Imperial, kesehodang hindi na sila magkabalikan ni Diego Loyzaga. Wala raw rason para habulin ni Barbie si Diego, ha!

Unang-una, guwapo at mula sa angkan ng mga mayamang pamilya ang bagong manliligaw niya ha!

Napag-alaman ng Abante na ang lalakeng nanunuyo ngayon sa aktres ay ang magiging kasunod na public servant sa isang lugar sa Norte.

Ang chika, Santi raw ang pangalan ng manliligaw ni Barbie ngayon.

Mula nga sa angkan ng mga politiko si Santi, na ang chika pa nga ay palaging kasama ni Barbie sa mga gimikan.

Noong mangyari raw ang gulo sa pagitan nina Barbie at Debbie Garcia sa isang bar sa Q.C., isa raw si Santi sa mga lalakeng makikita sa CCTV footage.

Kung hindi kami nagkakamali posibleng ang lalakeng umawat kay Barbie ang admirer ng aktres.

Guwapo, matalino, at halos kasing-edad din lang ni Barbie si Santi, base sa deskripsyon na nakuha ko.

Well, mas maganda nga siguro na ituon ni Barbie ang atensiyon kay Santi! Para hindi na siya nasasangkot sa gulo, dahil lang kay Diego.

Pamilya ni Sharon hawa-hawa na sa Covid

Mula sa tatlo, naging apat na ang tinamaan ng Covid-19 sa pamilya ni Sharon Cuneta.

Sa latest post ni Sharon ay sinabi nga niyang apat na ang nasapol ng virus sa pamilya niya.

Hindi pinangalanan ni Sharon ang apat na miyembro ng pamilya, at humingi lang siya ng dasal.

“Now 4 in our family are down with Covid. Oh. Em. Gee. Please, Please pray for us all,” sabi lang ni Sharon.