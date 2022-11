Celine Dion bibida sa ‘Love Again’

Bibida sa isang romantic-comedy movie si Celine Dion, ang ‘Love Again’ na ipapalabas sa May 12, 2023. Celine will play herself sa naturang romcom.



“See you at the movies!” caption ni Celine sa kanyang social media post.

Makakasama ni Celine sa movie ang Indian Bollywood star and former Miss World Priyanka Chopra-Jonas and Scottish actor Sam Heughan na nakilala sa drama series na Outlander.

Kasama rin sa movie ang magandang soundtrack na puro mga bagong song na inawit mismo ni Celine.

Dinirek ang Love Again ni Jim Strouse na tungkol sa isang babaeng patuloy na tine-text ang kanyang fiance na matagal nang pumanaw hanggang sa may nakilala siya na bagong owner ng numerong tine-text niya.

Nagawang makapagtrabaho ni Celine sa kanyang movie sa gitna ng kanyang pinagdaanang health problems.

Noong nakaraang April ay na-postpone ang ilang concert dates ng kanyang Courage World Tour sa Europe dahil sa kanyang karamdaman. (Ruel Mendoza)