Balik-eskuwela sapol ng halos 4,000 COVID case

Pumalo ng halos 4,000 kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health (DOH) mula sa iba’t ibang paaralan sa bansa bago pa man ipinatupad ng Department of Education (DepEd) ang full face to face classes.

Sa kanyang press briefing nitong Biyernes, sinabi ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire na nakapagtala ng 3,900 COVID case sa iba’t ibang eskuwelahan sa bansa simula noong Setyembre 1 hanggang Nobyembre 3.

“Wala naman pong naitala na nagkaroon ng severe (COVID-19 case). Wala namang naitala na namatay na estudyante because of this,” wika ni Vergeire.

Kabilang aniya sa mga tinamaan ng COVID-19 ay mga batang edad 12 hanggang 17-anyos.

Sabi ni Vergeire, nakikipag-ugnayan na sila sa DepEd para sa official report ukol sa mga naitala na COVID-19 infections sa mga paaralan.

“We have our own report kung saan doon sa report natin, hindi nanggaling ‘yan sa eskwelahan, iniisa-isa namin ‘yan,” ani Vergeire.

Gayunman, nilinaw ni Vergeire na malaki pa rin ang kahalagahan ng pagbabalik-eskuwela para sa ikabubuti ng mga mag-aaral.

“So I think at this point…all of these infections do not outweigh the benefit if we open up the classes because this is very essential for the mental health wellness of our students and our children,” wika ni Vergeire.

Unang ipinatupad ng DepEd ang blended learning ngayong pasukan subalit noong Nobyembre 2 ay inumpisahan na ang full face to face classes.

Kaugnay nito, hindi pa naglalabas ng sarili nilang report ang DepEd ukol dito.