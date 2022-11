Ate Vi nadale ng kakaibang COVID

Kasabay ng pasasalamat sa mga bumati sa kanyang kaarawan nitong Huwebes, ipinabatid na rin niya sa lahat na siya ay dinapuan ng sakit na COVID.

Matagal na rin kasi siyang hindi nakakapag-upload ng vlog sa YouTube, iyon pala ay nagkasakit pala ang beteranang aktres.

“Alam ko po na medyo matagal niyo po akong hinanap,” ani Ate Vi.

“Well, I’ll be frank, COVID got me at ibang klaseng COVID ko,” sey pa niya.

Kakaiba nga raw ang COVID na nakadale sa kanya, o iyong tinatawag na “long COVID”.

“Negative na ako pero ito ho raw ‘yung tinatawag nilang long COVID, ‘yung nagkaroon ng complications.

“I had an asthma attack, and then nagkaroon po ng mga fluctuating BP, headache.

“Kahit na anong ingat na po ang ginawa ko, nakuha pa rin po ako ng COVID,” aniya pa sa video na kanyang inilabas.

Sa edad niya ngayon na 69-anyos, ipinayo ng mga doktor niya na umiwas muna sa mabibigat na trabaho si Ate Vi hangga’t hindi pa bumubuti ang kanyang pakiramdam.

Nagbigay rin siya ng babala lalo sa mga kagaya niyang senior citizens.

“See, kahit ano na pong ingat ang gawin ko, nakuha pa rin ako ng COVID.

“So gusto ko lamang ipaalala sa inyong lahat na please, please, COVID is still here at lalo na po sa mga katulad ko po sa mga edad ko na mga senior, you really have to be careful, hindi po talaga madali.

“Maski po ako nahirapan, I’m still trying my best to get well at this point in time,” anang Star For All Seasons.

Nagbigay rin siya ng paumanhin sa mga nag-aabang palagi sa kanyang mga social media.

“So I’m trying my very best to get back to the groove, so pagbigyan niyo muna ako ha.”

Nangako si Ate Vi na babalik siya sa pagba-vlog once na bumuti na ang kanyang kondisyon. (Batuts Lopez)