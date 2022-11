Agem Miranda swak buzzer-beater vs EAC

ISINALPAK ni Agem Miranda ang isang game-winning one hander mula sa inbound pass upang ibigay sa Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers ang ika-anim na panalo at putulin ang three(game losing streak laban sa cellar-dweller na Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, 61-60, sa unang laro ng 98th NCAA men’s basketball tournament, Biyernes, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Eksaktong nasalo ni Miranda ang half-court inbound pass mula kay John delos Santos sa nalalabing 2.6 segundo sapat upang maisalpk nito ang kauna-unahang buzzer-beater na panalo sa kumperensiya sa harap ng depensa ni JC Luciano na nagdala sa kanila sa panibagong panalo at makuha ang solo fifth place sa 6-5 kartada.

“Sobrang saya kasi may three game losing streak kami kaya kailangan naming manalo para madala namin ito sa next game,” pahayag ni Miranda na kumana ng double-double performance na 12 puntos at 11 rebounds.

Bago ang pampanalong tira, tangan ng JRU ang malaking kalamangan, 46-29, sa third canto.

Subalit unti-unting trinabahong burahin ng EAC Generals ang kalamangan sa walo sa 48-56 sa nalalabing 5 minuto sa laro. (Gerard Arce)