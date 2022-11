Yuka Saso malamig simula sa Japan Tour

MALAMYA ang simula nina new world No. 1 Atthaya Thitikul ng Thailand at nagbabalik-Japan na si 2021 US Women’s Open champion Yuka Saso, pasiklab naman ang dalawang patok ding sina local bet 2019 titlist Ai Suzuki at multi-titled Momoko Ueda.

Kaugnay ito sa sambulat Huwebes ng $2M (P117M) 50th Toto Japan Classic 2022 sa Nobyembre 3-6 sa Seta Golf Course North Course sa Otsu, Shiga Prefecture.

Nag-over-par 71 si Thitikul para samahan ang 15 pa na magbuhulan sa pang-30 puwesto samantalang ang kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Fil-Japanese Saso may two-over 73 para mahanay sa siyam na magkakasosyo sa pang-55.

Nagsalpak ng tig-65 sina Suzuki at Ueda para sa two-stroke lead sa dalawang kapwa Haponesang sina Sakura Koiwai at Ayaka Furue sa 78-player, 72-hole, 4-day event na nagsisilbing Leg 30 ng US-based 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 at Leg 35 ng 54th LPGA of Japan Tour 2022. (Ramil Cruz)