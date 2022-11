Wesley So abante, Russian GM sinibak

KINALDAG ni Super Grandmaster Wesley So si GM Dmitry Andreikin ng Russia sa quarterfinals ng 2022 Chess.com Global Championship na nilaro sa Toronto, Canada kahapon.

Swak sa semifinals si 28-year-old So matapos nitong kalusin si 2010 World Junior Champion Andreikin sa 50 moves ng English Opening sa fourth game ng round 1 sa event na may prize fund na $1,000,000.

Makakalaban ni Cavite-born So si US GM Hikaru Nakamura sa semis matapos nitong talunin si GM Jan-Krzysztof Duda ng Poland.

Kasalukuyang naka-base sa US si So matapos nitong lumipat ng federation may walong taon na ang nakalilipas kaya naman dala nito ang bandila ng Amerika sa mga internnational tournament na kanyang sinasalihan.

Ang ibang nagwagi sa quarters ay sina GM nish Giri ng the Netherlaands at GM Samuel Sevian ng USA. (Elech Dawa)