Vilma Santos pinahirapan ng COVID

Buong ningning na inamin ni Vilma Santos na tinamaan siya ng Covid-19. At kakaibang klase raw ng Covid ang tumama sa kanya.

“Alam ko po na medyo matagal niyo akong hinanap,” panimulang kuwento ni Ate Vi.

“Well, I’ll be frank, Covid got me. Ibang klase po ang Covid ko. Negative na ako, pero ito ‘yung tinatawag nilang long Covid.

“Nagkaroon ako ng complications. I have asthma attact. Fluctuating blood pressure, headache.

“Kahit anong ingat ang ginawa ko, nakuha pa rin ako ng Covid.

“Advice ng mga doctor sa akin, mag-rest lang muna. Alam naman natin lahat na 35 years old na ako, di ba? Hahahaha.

“So, kailangan extra ingat.

“I’m trying my very best to get back to the groove.

“Pero sa inyong lahat, kahit anong ingat ang gawin ko, nakuha pa rin ako ng Covid. So paalala ko lang sa lahat na Covid is still here, lalo na po sa mga kaedad ko na senior kailangan mag-ingat.

“Miski po ako nahirapan,” sabi ng Star For All Season.

Siyempre, nagpasalamat na rin si Ate Vi sa mga bumati sa kanyang kaarawan ngayong November 3.

“Thank you sa lahat ng bumati sa aking birthday. Maraming salamat sa inyong lahat.

“To all my Vilmanians, pasensiya na kayo, hindi ko nasasagot ang mga pagbati niyao, alam niyo naman wala muna akong vlog. Pero ngayon I’m trying my very best para makabalik tayo.

“To all my friends, my Vilmates, sa lahat ng nakaalala sa aking birthday, maraming salamat sa inyong lahat. I love you. I’m praying, I will see you more often,” sabi pa ni Ate Vi. (Rb Sermino)