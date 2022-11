Vanie Gandler apoy ng Ateneo

Mga laro Sabado: (Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — Perpetual vs NU (Pool E)

12:30pm — UST vs FEU (Pool F)

4:00pm — AdU vs DLSU (Pool F)

6:00pm — UP vs ADMU

PIPILITING dagitin nina Vanie Gandler at Ateneo Blue Eagles ang isa sa apat na silya sa semifinal round sa nakatakda nitong sagupaan kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons, Sabado, sa Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum.

Ang kaakit-akit na si Gandler ang nagpainit sa Blue Eagles sa huli nitong nakatapat na Univeristy of Perpetual Help Lady Altas, 25-21, 26-24, 26-24 upang patatagin ang tsansa na makaagaw ng isang silya sa semifinals ng liga.

Kasama sina Alexis Miner na nagtala ng 15 puntos, Lyann De Guzman na may 13 markers habang nagdagdag ng 12 puntos si Faith Nisperos, nagawang umusad ng Blue Eagles sa 1-1 panalo-talong kartada sa Pool E na nakakalamang sa puntos sa katabla nito na Lady Maroons.

“We want to stay focused on the semis,” sabi lamang ni Gandler. “Our coach (Oliver Almadro) always keeps telling us on our responsibility to the team and to give respect also to our opponent,” sabi pa nito.

Gayunman, inaasahang magiging mahigpit ang labanan sa pagitan ng dalawang koponan na magkaatbi lamang sa lugar ng Katipuan matapos na huling madungisan ang karta ng Lady Maroons na nabigo sa National University (NU) Lady Bulldogs, 25-21, 25-16, 25-20. (Lito Oredo)