Tiger Boy markado sa Philracom race

PAKAY ng kwadra ni Tiger Boy na magpasiklab sa Philracom Rating Based Handicapping System na lalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce si Tiger Boy para harapin ang limang tigasing kabayo sa distansyang 1,200 metro.

Nakalaan ang P35,000 added prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Refuse To Lose, Rockstar Show, La Vie D’Or, Full Combat Order at Doktora.

Kukubrahin din ng winning horse owner ang karagdagang premyo na P10,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairmaan Reli De Leon.

Komento ng ibang karerista sa social media, posibleng maging karibal ni Tiger Boy si Full Combat Order.

Samantala, pitong races ang inihain ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong Biyernes. (Elech Dawa)