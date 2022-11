‘The Wedding Hustler’ Heart umeksena sa Hollywood movie

Ang bongga ni Heart Evangelista dahil hindi lang siya sa mga fashion week sa Europe nangangabog kundi pati na rin sa Hollywood.

Pagkatapos ng kanyang cameo appearance sa 3rd season ng Netflix series na Bling Empire, mapapanood naman next si Heart bilang guest sa pelikulang The Wedding Hustler.

Sa trailer ng naturang pelikula na tungkol sa isang engaged Asian-American couple na gagawin ang lahat para lang matuloy ang kanilang wedding sa gitna ng COVID-19 pandemic, lumabas si Heart sa isang video call sa kanya ni Kane Lim (of Bling Empire) na gumaganap bilang wedding hustler.

May dialogue pa si Heart sa trailer na: “Well, you know what, love is love. Now, if they really love each other, they’re going to work it out.”

Nag-shoot pala si Heart para sa movie noong kumipad siya for Los Angeles noong 2021. Kayanin kaya ni Heart na pagsabayin ang career sa fashion at sa pag-arte?

Anyway, ang iba pang bumubuo ng cast ng The Wedding Hustler ay sina Christine Chang, Chris Soriano and Hillary Soriano.

Ipapalabas sa streaming platform na Amazon Prime Video ang The Wedding Hustler bago matapos ang taon. (Ruel Mendoza)