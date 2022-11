Super trending sa Twitter: Baliw-baliwan ni Andrea Torres iniyakan ng mga fan

Pinupuri ng mga netizen ang naging pagganap ng Kapuso actress na si Andrea Torres sa GMA Telebabad na “Maria Clara at Ibarra.”

Si Andrea ang gumaganap sa iconic role na si “Sisa.” At sa mga pamilyar sa kuwento ng Noli Me Tangere, si Sisa ang isa pinakainaabangan talaga among the characters at isa sa challenge na role sa mga actress.

In fairness kay Andrea, talagang nabigyan niya ng kakaibang buhay at atake ang role ni Sisa. Kaya naman puro papuri ang mababasa sa mga netizen sa portrayal niya.

Ilan sa mga comment sa Instagram na lang ni Andrea, “Grabe ka Sisa! Napakahusay! Pinaiyak mo kaming lahat!”

“Gosh!!! You nailed it Ada! So proud!”

“Andrea, ang galing-galing mo! Dalang-dala ako sa acting mo! Now I know bakit ganyan ang linyahan ni Sisa!”

Nag-message nga kami kay Andrea at nag-congratulate rito. Obviously, napakasaya niya sa mga natatanggap na comments.

Sey ni Andrea, “Ang saya ng heart ko.”

‘Super cute, artistahin’ Jennylyn, Dennis baby binulabog Instagram

Finally, ini-out na o nag-face reveal na ang baby ng mag-asawang Dennis Trillo at Jennylyn Mercado na si Baby Dylan Jayde Ho.

Six months na bago sila nag-face reveal ng kanilang baby girl sa publiko o social media.

Nakisali rin sila sa bilang pamilya sa mga nag-Halloween costume at Hershey kisses ang napili nilang costume.

Dahil ngayon lang nila ipinakita sa publiko ang anak, halos lahat ay iisa ang comment, “ang cute!!!” “So cute!” “Sobrang cute!” Ang mga kasamahan nilang artista ay nagsipag-comment din kabilang sina Marian Rivera, Angelica Panganiban, Lovi Poe at iba pa.

Ang cute naman talaga ni Baby Dylan at pinaghalos feature ng mukha nina Dennis at Jennlyn ang anak nila.