Setter Gel Cayuna swabe latag ng opensa sa Cignal

Mga laro Sabado:

(Santa Rosa Sports Complex)

2:30pm — Petro Gazz vs PLDT

5:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

BALIK angas ang Cignal HD Spikers matapos gibain ang Army-United Auctioneers Lady Troopers, 25-23, 25-19, 25-19, sa unang laro Huwebes sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Dahil sa mga tamang pamamahagi ng bola ng 24-anyos na dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws playmaker na si Gel Cayuna sa 20 excellent sets, nakabanat muli sina team captain Rachel Anne Daquis at Frances Molina ng dobleng produksyon na tig-10 puntos, gayundin sina Roselyn Doria at nagbabalik na middle blocker na si Marivic Meneses na may tig-pitong puntos.

Nanguna si American import Tai Bierria na may kabuuang 17 markers mula sa 16 atake at 12 digs, naputol ang dalawang sunod na pagkabigo ng koponan para sa 2-2 kartada.

“Sobrang thankful kami kasi naging kumpleto na kami at si ate Ria siya talaga ‘yung nag-boost ng morale namin dahil napakalaking bagay niya sa loob ng court,” pahayag ni Cayuna.

“Syempre yung naging motivation namin eh yung sarili lang namin at paano pagtrabahuhan yung mga pagkukulang namin. Hindi kami nagsasawang i-push yung yung bawat isa,” dagdag ni Cayuna na hindi nakukumpleto ang mga ipinamamahaging sets sa dalawang sunod na pagkabigo na may 13 at 11 sets, ayon sa pagkakasunod.

Naging mahusay rin ang pagbabantay sa depensa ni libero at dating University of Perpetual Help System Dalta Altas Angelique Dionela na tumapos ng double-double sna 12 digs at 11 receptions.

Patuloy namang hindi mahagilap ng Lady Troopers ang kanilang unang panalo nang malaglag sa 0-5 kartada na pilit binubuhat nina Canadian spiker Laura Condotta sa 13 puntos mula sa 11-of-44 spikes at Jovelyn Gonzaga na may 10 points. (Gerard Arce)