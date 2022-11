SB19 mabenta sa New York

lNakakaloka ang dami ng mga Pinoy show ngayon sa Amerika, Dondon (my dear editor), huh! As in, ang dami talaga!

Kung may ‘ASAP Natin ‘To Las Vegas’ sa Orleans Arena ngayong Saturday (November 5), ang grupong SB19 naman, dumating na sa New York City dahil on that day rin ang ‘WYAT (Where You At)’ show rin nila sa Palladium Times Square.

Sa San Francisco naman, aariba rin sa araw na ‘yan sina Erik Santos, Morissette Amon at Christian Bautista para sa second leg ng kanilang ‘Threelogy’ US concert tour.

Sa San Mateo Performing Arts Center ang show nilang tatlo. Hmph! Naalala ko tuloy na sa lugar na ‘yon ang venue ng isang sumempleng na show, huh!

Hindi lang ako updated kung may iba pang shows sa araw na ‘yon (bale Sunday morning sa ‘Pinas dahil 15 hours behind ang West Coast at 12 hours behind naman ang East Coast sa atin).

Anyway, on November 12 ang nakakaloka. Mas maraming shows ang magkakasabay.

Una na ang ‘3 Divas’ shows nina Pops Fernandez, Jaya at Kuh Ledesma sa Fantasy Springs Resort Casino sa El Indio, California.

Nasa Los Angeles, California naman ang grupo ng Aegis. Sa Aratani Theatre naman ang venue nila. Tuloy na tuloy ang show na ito kahit pa nga may nagpakalat ng intriga na hindi raw mapu-push.

May Silent Sanctuary show na nakita namin at sa LA rin ‘yon, sa The Vermont Hollywood.

Siyempre, ang SB19 ay may ‘WYAT (Where You At)’ naman sa Avalon Hollywood na ang alam namin ay almost sold out na.

Eh, ang Pinay producer na si Amor Yu, may Kimhyun Joong show rin sa The Grove of Anaheim that night, kaya sa posting nga niya, sinabi niyang next time ay mag-usap-usap muna silang mga producer para hindi magtapatan ang shows dahil siya mismo ay gusto sanang manood ng ibang mga kasabay na shows ng show niya.

Nakakaloka, ‘di ba, Dondon?!

Hirap din kasi na napakaraming shows ngayon sa Amerika, lalo na sa California, dahil kapag hindi maganda ang promotions mo, pati ang pagpu-push mo sa tickets, kahit pa gaano kasikat ang performers mo ay baka sumempleng ang shows na hawak mo.

Napatunayan na ‘yan sa isang show ng isang sikat na Pinoy star, huh!

‘Yun na!

Pops, Kuh, Jaya show maingay sa California

Ang show promoter nga na si Enteng Perez (formerly known as Vic Perez), aba, nagpa-online presscon para kina Pops, Jaya at Kuh para masiguradong may awareness sa ‘3 Divas’ show ng tatlo sa Fantasy Springs Resort Casino sa El Indio, California.

Kuwento nga ni Enteng, may pa-billboard pa raw para kina Pops, Jaya at Kuh sa Coachella Valley para nga may matinding awareness sa kanilang ‘3 Divas’ show.

So bongga!

And in fairness, ang Fantasy Springs Resort Casino management ay sobrang push sa ‘3 Divas’ show dahil first Pinoy show ‘yon sa nasabing lugar.

Anyway, sina Pops, Jaya at Kuh naman mismo ay sobrang excited sa show nila sa Fantasy Springs Resort Casino at talagang sobrang pinaghahandaan nila ‘yon.

Si Pops, nakaalis na pa-Los Angeles noong last week of October pa. Nasa Las Vegas nga siya ngayon at ka-bonding ng mga anak niyang sina Robin at Ram Nievera.

Bongga!