‘Pinas ibabangon ng mga infra project – PBBM

Tiwala si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na muling sisigla at babangon ang ekonomiya sa mga nakalinyang infrastructure projects ng gobyerno.

Inihayag ito ng pangulo matapos saksihan kahapon sa Malacañang ang lagdaan ng mga kontrata para sa Metro Manila Subway Project na inaasahang matatapos sa 2028.

Sa talumpati ng pangulo, ang paglagda ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno at mga nanalong contractor ay patunay sa adhikain ng gobyerno na isulong ang mga malalaking proyekto na magpapalago sa ekonomiya at magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino.

“The signing of these contract package is a clear demonstration of this administration’s commitment to pursuing big infrastructure projects that will foster growth and revitalize the economy,” anang pangulo.

Kumpiyansa si Pangulong Marcos na makakabuwelo ang gobyerno sa mga nakalinyang malalaking infra projects sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa private partners kabilang dito ang MRT-7, LRT-1 Cavite Extensionat Philippine National Railway Clark Phases 1 at 2.

Malaki aniya ang papel ng pribadong sektor sa “Build Better More Program” ng gobyerno upang makabawi sa epekto ng krisis mula sa COVID-19 pandemic at mapadali ang biyahe at mabawasan ang travel time ng mga tao.

Inatasan ng pangulo si Department of Transportation Secretary Jimmy Bautista na tiyaking maging maayos ang implementasyon ng mga malalaking proyekto sa bansa. (Aileen Taliping)