Pascal Siakam sisiw lang triple double kontra Spurs

NAGTISTIS ng 22 points, 10 rebounds at 11 assists si Pascal Siakam at nilampaso ng Toronto Raptors ang San Antonio Spurs 143-100 Miyerkoles ng gabi.

Natikman ng Spurs ang pinakamalaking tambakang inabot sa sariling home court sa AT&T Center.

Wala sa Spurs sina starters Keldon Johnson at Devin Vassell, at sina reserves Isaiah Roby at Blake Wesley.

“I think we just played really hard,” ani Raptors forward Og Anunoby.

Naka-28 minutes lang sa loob si Siakam bago kinumpleto ang triple-double.

Nagsumite si Gary Trent Jr. ng 24 points sa pinakamalaking tambakang panalo ng Toronto sa kasaysayan ng prangkisa, season-high sa puntos at season-high 23 turnovers.

Si Keita Bates-Diop (17) lang ang starter ng San Antonio na naka-double digits. (Vladi Eduarte)