Pagbura sa utang ng magsasaka pinamamadali

Nakiisa ang MAGSASAKA Party-list sa panawagan para sa mabilis na pagpapatibay ng panukalang magbubura sa lahat ng utang ng mga magsasaka na benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ng pamahalaan.

“Condoning the debts now of the agrarian reform beneficiaries will not only be a right step in pursuing social justice, but it will also provide a stimulus for an economic growth wherein the country’s agricultural sector will be at the forefront,” ayon kay Magsasaka party-list Rep. Robert Nazal.

Sa pamamamagitan nito ay makapagsimula na umano ang mga farmer-beneficiary at ganap na matamasa ang tunay ang layunin ng batas na silay makalaya mula sa utang.

Ang condonation bill ay bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos sa kanyang unang State of the Nation Address sa kongreso na magpasa ng batas na makakagaan sa pasanin ng mga agrarian reform beneficiary (ARB) sa kanilang mga utang upang sa gayong mapagtuunan nila ang farming quality at productivity.



Ayon kay Nazal, sa naranasang pandemya, lalo pang lumaki ang pagkakautang ng mga magsasaka dahil nagkapatong-patong na ang interest at penalty na resulta na rin ng lockdowns na nag-antala sa pagdala at pagbenta ng mga produkto. (Eralyn Prado)