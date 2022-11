Paano Magbenta ng Insurance ang Isang Indibidwal

“Atty. Martin, lagi ko po nababasa ang mga kolum n’yotungkol sa pagbili ng insurance. Bilang negosyante po ako, iba ang naisip kong gawin: Gusto ko magbenta ng insurance. Pinaplano ko na po magsimula sa baryo namin. Aalukin ko muna ng insurance mga kapamilya at kapitbahay ko. Pagkatapos, palalawakin ko ang negosyoko sa katabing mga baryo. Gusto ko pong maging kauna-unahang negosyante ng insurance sa buong bayan namin. Pwede n’yo po akong payuhan tungkol dito?” – Daniel

Dear Daniel,

Ikinalulungkot kong sabihin sa’yo na hindi basta-bastapwedeng magmay-ari ng insurance business (o maginginsurer) and isang indibidwal. Ayon sa Amended Insurance Code, pwedeng maging insurer ang isangkorporasyon, partnership, o asosasyon. Hindi pinangalanan ng batas na ito ang isang indibidwal para maging insurer.

Maselang industriya ang insurance. Malaking pera ang kailangang ipuhunan dito at mahigpit itongpinangangasiwaan ng Insurance Commission (IC) at ibapang mga sangay ng pamahalaan. Kaya naman hindiganoon kadaling maging negosyo ang insurance naparang gulay sa palengke.

Kung gusto mong magmay-ari ng insurance business, pwede kang bumuo muna ng korporasyon, partnership o asosasyon. Pinapayagan ng Revised Corporation Code na magkaroon ng iisang shareholder ang isangkorporasyon. Kaya naman pwede kang bumuo ng isangkorporasyon na ikaw lang nagmamay-ari. Gayunpaman, maraming hamon pa rin ang haharapin mo bago ka payagang maging insurer. Isa na rito ang pagkakaroon ng 1.3 bilyon-pisong net worth, na isa sa mga kailangan bagoka bigyan ng IC ng lisensiya bilang isang insurer.

Siguro nalula ka bigla sa mga sinabi ko, Daniel. Huwagkang mag-alala; may magandang balita ako. Pwede ka pa ring magbenta ng insurance hindi bilang isang insurer, kundi bilang isang insurance agent. Kapag naging ahenteka ng isang insurance company, magbebenta ka ng insurance para sa kanila nang may kabayaran. Ikawmismo ang kakausap sa mga kliyente, at bawat benta mo, babayaran ka ng komisyon.

Kaya kung magiging insurance agent ka, Daniel, magagawa mo pa rin ang plano mong ikutin ang buongbayan n’yo para mag-alok ng insurance at kumita. Di hamak na mas madaling maging ahente kaysa insurer. Kailangan mo pa ring kumuha ng lisensiya sa IC, perotutulungan ka na ng insurance company na kumuha nito, at di mo pa kailangang magkaroon ng sambilyon-pisongkapital.

Para sa dagdag at siguradong kaalaman tungkol sapagiging insurance agent, maaari kang makipag-ugnayansa COCOGEN INSURANCE, INC. sa kanilang webpage (cocogen.com/be-a-partner) o sa numerong ito: (02) 8830-6000.