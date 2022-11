NBI kinordon 13 suspek sa Percy slay

Hawak na ng National Bureau of Investigation (NBI) ang 13 ‘person deprived of liberty’ (PDL) na pinili at inutusan umano ng hindi pa tinutukoy na mastermind para maisakatuparan ang planong pagpatay sa brodkaster na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid.

Ginarantiyahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa ligtas na lugar ang mga ito para matiyak na hindi na mauulit ang sinapit ng middleman umano na si Crisanto Villamor na sinupot hanggang mamatay sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) may apat na oras matapos na sumuko ang self-confessed gunman na si Joel Escorial nitong Oktubre 18.

Hindi naman binanggit ng kalihim kung magkakasama ang mga ito o magkakahiwalay na itinago ng NBI.

‘Protektado sila at walang maaaring gumalaw sa kanila,” ani Remulla.

Dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminal 3 lulan ng Cebu Pacific flight 5J-640 ang isa sa mga ito bandang alas-siyete ng gabi, kasama ang mga ahente ng NBI na sumundo rito sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Naka-helmet at bullet-proof at nasa pagitan ng edad 35 hanggang 50 ito na agad isinakay sa NBI coaster patungo sa tanggapan ng NBI.

Sa isang press conference, sinabi ni BuCor Officer-in-Charge Gregorio Pio. P. Catapang Jr., na 13 Person of Interest ang hawak ng pamahalaan at nagmula ang mga ito sa iba’t ibang pasilidad ng gobyerno.

Aniya, nauna rito ang apat na kinordon ng NBI, sinundan ito ng pito pang PDL, isa ang galing sa Iwahig at isa mula sa pasilidad ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP).

Nauna nang ibinisto ng mga lider ng gang sa NBP sa kanilang sinumpaang affidavit na maaga umano silang palalayain kapalit ng paglahok sa pagpapatumba kay Mabasa.

Ibinunyag din ng isang gang lider sa NBP na nagpaabot umano ng pasasalamat ang suspendidong pinuno ng Bureau of Corrections (BuCor) na si General Gerard Bantag sa mga prison gang commander nang tuluyan nang maligpit si Mabasa noong gabi ng Oktubre 3.

Nitong Miyerkoles, tiniyak ni Remulla na anumang araw sa loob ng linggong ito ay tutukuyin na nila ang utak sa pamamaslang sa brodkaster.

Kabilang aniya ito sa iba pang kakasuhan din nila ng murder para mapanagot sa pagpatay sa 63-anyos na brodkaster. (Betchai Julian)