Moira dela Torre walang katapusan ang pag-iyak

Tila walang katapusan ang pag-iyak ni Moira dela Torre, ha!

Siniwalat ni Jonathan Manalo na may bagong aabangan ang listeners at fans ni Moira dela Torre soon.

“Produced a brand new original for Moira the other night for the soundtrack of an upcoming movie. Kakaiyak lang ni Moi diyan… she was crying almost the entire time nung nire-record namin this song,” sabi ni Jonathan.

Ayon sa kanya, siguradong babaha rin ng luha ang makakarinig ng bagong kanta mula sa singer-songwriter. Sa recording pa nga lang kasi ay iyak na nang iyak si Moira, pati na ang mga kasamahan nilang nanonood lang.

“Napakaganda and super tagos na naman sa puso. Congratulations for yet another masterpiece, Moi,” dagdag niya.

Hindi naman nagbigay ng detalye si Jonathan kung saang palabas ito magiging themesong. Pero maaring isang pelikula ito under ABS-CBN Films matapos magpost ng komento sa naturang post ang head nito na si Kriz Gazmen.

Ani niya, “Super love the song, Jon! Thanks to you and Moira. Ang ganda, ganda.

Sagot naman sa kanya ni Jonathan,”Thanks so much! Super excited na ako sa movie.”

Bukod sa palitan ng dalawa, excited din si Gary Valenciano sa paglabas ng bagong kanta ni Moira. Sabi niya, “Can’t wait to hear it.”

Siguradong aabangan na lang talaga kung anong pelikula ang tinutukoy nilang mapapakinggan ang heartbreaking na kanta ni Moira. (Rb Sermino)