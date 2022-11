Mas like ng mga netizen: Ivana Alawi kinabog si Nadine Lustre sa Halloween gimik

Walang duda na sikat na sikat talaga si Ivana Alawi ngayon. Na kahit sa mga post lang sa social media, lalo na sa Instagram, palaging siya ang nangunguna.

Well, kung ikukumpara nga ang mga post nina Ivana, Nadine Lustre tungkol sa Halloween concept nina BJ Pascual, Jelly Eugenio, na ginamit sa YouTube ng mga nabanggit na photographer, make up artist, waging-wagi si Ivana kesa kay Nadine, ha!

Sa Instagram, na parehong naglabas sina Ivana at Nadine, isang linggo na ang nakalilipas, humakot agad ang kay Ivana ng 807,790 likes, at may 1,872 comments, ha!

Si Nadine naman, base rin sa post niya, isang linggo na ang nakararaan, humakot naman ng 750,569 likes, ha! Pero, kabog naman ang comment ng mga fan sa post niya, na umabot agad ng 3,971, ha!

Pero siyempre, sa panahon ng social media, ang likes ang mas pinagtutuunan ng pansin ng mga netizen, o kahit na ng mga advertisers, ha! Tinitingnan nila kung sino ba talaga ang mas maraming humakot ng likes!

Sa comment kasi, puwedeng marami ngang comment, pero puro negative naman. Samantalang sa like, isa lang ang ibig sabihin, na like talaga nila ang nakikita nila sa IG.

Well, pareho namang panalo ang dalawa, pero mas lamang lang talaga si Ivana ngayon, na alam naman nating panalo sa social media, lalo na sa YouTube, di ba?

ABS-CBN pinuri sa bagyong Paeng coverage

Humanga ang televiewer sa naging pagbabalita ng ABS-CBN sa bagyong Paeng kahit na wala na itong prangkisa at nagsara ang karamihan sa regional networks nito.

Ayon sa post ng isang netizen sa Twitter, nakita nito ang sasakyan ng ABS-CBN malapit sa Marikina river kung saan nagbalita ang reporter na si Jekki Pascual para sa TV Patrol.

“Currently here besides Marikina River, and ang naabutan ko? @ABSCBNNews na lang at yung nasa loob ay busy sa kaniyang laptop maybe writing news. This just shows how dedicated our journalists sa pag-cover during calamities, pero until now wala silang franchise #PaengPh,” saad ni Twitter user @leyooooV.

Pinuri rin nila ang DZMM Teleradyo sa tuloy-tuloy nitong paghahatid ng balita.

“Mabuti pa ang Teleradyo kahit Linggo may update sa mga nangyayaring kalamidad,” komento ni Min DA sa isang Facebook post.

Saludo rin ang karamihan sa dedikasyon ng mga mamamahayag ng ABS-CBN na patuloy ang trabaho kahit na bumabagyo.

“Salute to the ABS-CBN reporter for giving an update on #PaengPH. Even without a franchise you guys did a very good job,” ani ni Jho Street sa kanyang tweet.

“Ok lang yan Kapamilya kahit nawalan kayo ng prangkisa nandyan pa rin kayo. Hindi pa rin kayo sumusuko kahit nasa online na lang kayo pero nagagampanan niyo pa rin ang paghahatid ng mga balita, movies, teleserye, at iba pa. Laban lang ABS-CBN Kapamilya,” sey ni Sky Craper sa kanyang Facebook comment.