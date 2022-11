Manila Chooks asinta silya sa Paris Olympics

SISIMULAN ng Manila Chooks squad ang kanilang post-Chico Lanete era ngayong Biyernes, Nobyembre 4, pagtungo sa Saudi Araba upang makipagkumpitensya sa 2022 FIBA 3×3 NEOM Super Quest.

Haharapin ng matataas na quartet nina Henry Iloka, Dennis Santos, Dave Ando at Ken Holmqvist ang dalawa sa pinakamahusay sa mundo sa kanilang pagsagupa para sa inaasam na mga Olympic qualifying points at isang upuan sa 2022 FIBA 3×3 World Tour Hong Kong Masters.

Sasabak ngayong Biyernes ang ikalawang may pinakamataas na ranking sa bansa na Manila Chooks sa naging Chooks-to-Go Pilipinas FIBA 3×3 World Tour Cebu Masters champion at World No. 3 Riga ng Latvia sa alas-8:45 ng gabi na susundan ng pagharap nito kontra Warsaw ng Poland sa alas-10:50.

Umaasa ang Manila Chooks na unti-unti nitong makakamit ang inaasam na panalo sa pagnanais masungkit ang isang silya patungo sa gaganapin na 2024 Paris Olympics sa France. (Lito Oredo)