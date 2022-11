Mahirap ba talagang mahalin ang Pilipinas?

Hindi lang isang kataga na ginagamit upang tumukoy sa pagmamahal sa bayan. Kapag binasa ang ating saligang batas, ang salitang patriotismo at nasyonalismo ay parehong ginagamit. Mayroon bang pagkakaiba ang dalawa? Kapag sinuyod ang mga materyales hinggil sa paksa, maraming ang maaring magamit upang maipaliwanag ang kaibahan ng dalawa.

Ayon sa isang paglilinaw, ang patriotismo ay ang pagmamahal na nadarama ng isang tao para sa kanyang bansa na batay sa ideya na ang bansang ito mismo ay mabuti at ang mabubuting tao ay naninirahan doon. Ang nasyonalismo naman ay pagmamahal rin sa sariling bayan, nguni’t batay ito sa ideya na ang partikular na bansang ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng iba pa. Dagdag pa ng isang pagpapaliwanag, ang patriotism ay pagmamalaki sa kung sino tayo, samantala, ang nasyonalismo ay pagmamalaki sa kung tayo hindi. Kapag sinuma mo, tila lumalabas na medyo nasa sukdulan ang pagkakaroon ng nasyonalismo. Sinasabi rin sa mga talakayan na ang isinulong ni Hitler na pagtatanghal sa kaniyang lahi bilang pinakamataas sa lahat ay isang halimbawa ng nasyonalismo.

Nguni’t para sa Pilipinas ngayon, palagay ko, hindi wala sa katwiran na iwanan muna natin ang usaping nasyonalismo sapagka’t base sa aking mga obserbasyon at mga nakakausap, tila wala naman peligro ang humantong tayo sa ganito sa ngayon. Bagkos, ang panganib ay ang unti-unting pagkawala ng pagmamahal para sa bayan.

Nung tinanong ko ang aking mga estudyante kung bibigyan sila ng kalayaan na pumili ng bansa kung saan sila ipapanganak, lalaki at maninirahan, marami sa ating mga kabataan ang pumili ng mga mayayamang bansa. May mga nagsabi na ang kanilang dahilan ay ang mas maraming benepisyo maaring pakinabangan kung sila ay, halimbawa, isang Amerikano, Australiano, Briton at iba pa. Tinukoy nila ang mga benepisyong pangkalusugan, pang-edukasyon, at mga pagkakataon pangkabuhayan upang mamuhay ng disente at komportable.

Mayroon din mga nanahimik. Sa pakiwari ko, nahihiya silang sabihin na gusto nilang bitawan ang pagiging Pilipino nila sa takot na mahusgahan sila na taksil sa inang bayan. Syempre, mayroon din namang nagsabi na hindi nila pakakawalan ang kanilang pagiging Pilipino. Nung usisain ko kung bakit, iba-iba ang kanilang mga naging tugon, kasali na ang pagmamahal nila sa kultura, sa kanilang pamilya at mga kaibigan, pati na nga ang pagkahilig nila sa mga pagkaing Pilipino.

Nakakalungkot isipin na, para sa maraming Pilipino, ang paglisan ng bayan o pagpapalit ng pagkamamamayan ang nakikita nilang susi sa kanilang kinabukasan. Madalas nilang ikinakatwiran ang kawalan ng positibong pagbabago sa ating bayan. Anila, ang mga pamilyang nasa pulitika ay pare-pareho pa rin. Ang mga isyu nuong panahon ng kanilang mga magulang ay ang mga isyu hanggang ngayon—ang korapsyon, ang paggamit ng posisyon sa pamahalaan para sa pagpapalawig ng mga interes na personal at pampamilya, at ang pagkakaroon ng mga lider na walang kakayahan mamuno.

Parang minsan, ang pakiramdam ng mga taong may adhikain na ibahagi ang pagmamahal sa Pilipinas ay nakikipaglokohan na lang at pinapakinggan lamang sila upang makaraos na. Nakakaramdam na rin sila ng mga pambihirang hamon—kagaya ng isasagot sa tanong kung may pag-asa pa ang bayan. Totoo naman, pahirap nang pahirap mahalin ang Pilipinas.