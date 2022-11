Luka Doncic ibang lebel sa puntusan

TINIRAHAN ni Luka Doncic ng 33 points si Jordan Clarkson at naligtasan ng Dallas ang Utah 103-100 nitong Miyerkoles.

Nakapitong sunod na laro nang may 30 o higit pang puntos si Doncic, namigay pa ng 11 assists. Umayuda ng 21 points si Christian Wood off the bench, 20 kay Spencer Dinwiddie.

Pangatlong NBA player na si Doncic na umiiskor ng at least 30 sa first seven games ng kani-kanilang team, una pagkatapos ni Wilt Chamberlain noong 1962-63. Sina Chamberlain at Jack Twiman din ang unang gumawa nito noong 1959-60.

Nawalan ng saysay ang 22 points, 5 rebounds at 8 assists ni Clarkson sa Jazz. May 19 markers si Collin Sexton, 15 kay Jarred Vanderbilt.

Nagtuhog ng 14 straight points sa bukana ng third quarter ang Utah para lumayo 64-49, ibinaba ng Dallas sa 78-74 papasok ng fourth bago inagaw 86-84 sa 3-pointer ni Josh Green. (Vladi Eduarte)