Karera Tips Ni Jp Gonzales

Nobyembre 04, 2022/Biyernes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – Entry No. 1, 3 Big Bertha, 4 Chrome Platter, 6 Commodora

R02 – 3 Love N Kisses, 7 Just And Fierce, 1 A Certain Smile, 4 Light And Shade

R03 – 1 Don’t Stop Believin, 3 Go Gee Go, 2 Batang Madrid, 4 Six One Six

R04 – 8 Hunky Dory, 2 Miss Aruba, 4 Frnacesca Fire, 3 Winning Move

R05 – 1 Indelible Quaker, 7 Rise Up, 6 Yakapin Mo Ako, 4 Viscerion

R06 – 6 Doktora, 5 Tiger Boy, 4 Full Combat Order, 1 Refuse To Lose

R07 – 8 Highly Honored, 2 Del Monte, 7 She’s Is Sizzling, 9 Jawo

Solo Pick: Hunky Dory

Longshot: Doktora, Highly Honored