Kahit todo papansin: Anne Curtis ‘inisnab’ ni Taylor Swift

Mistulang atat na atat na fan si Anne Curtis, nang magpapansin siya sa international singer, recording artist na si Taylor Swift.

Nag-tweet ng kanyang series of concert si Taylor na may titulong “Taylor Swift The Eras Concert”.

“I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift/ The Eras Tour, a journey through musical eras of my career (past & present) The first leg of the tour will be in stadium across the US, with international dates to be announced as soon as we can!” sabi ni Taylor.

Kahit wala naman ang Pilipinas sa pinosteng schedule dates ng concert, nagparamdam si Anne kay Taylor, na parang sabik na sabik siyang makapanood ng show ng billboard record topper artist.

“We are waiting for you in the Philippines!” sabi ni Anne.

Dahil hindi naman kilala ni Taylor si Anne kahit pa milyon ang followers nito sa social media, walang anumang reaksyon ang American beauty sa “It’s Showtime” host.

Siyempre, sa milyun-milyong tagahanga ni Taylor sa buong mundo imposibleng mapansin nito si Anne.

Pero ang mga local fan ni Anne, biglang nanghingi ng ticket sa actress-host kung sakaling mapadaan si Taylor sa Pilipinas para mag-show.

Ang iba, handang maging “yaya” nina Dahlia at ng mister nyang si Erwan Heussaff. May naga-apply na maging assistant para sa concert ticket. (Rey Pumaloy)