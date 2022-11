Houston Astros nakaresbak sa angas ni Christian Javier

WALANG ibinigay na hit ang pitchers ng Houston sa batters ng Philadelphia sa loob ng eight innings at binokya ng Astros ang Phillies 5-0 sa Game 4 ng World Series nitong Miyerkoles sa Citizens Bank Park.

Limang runs ang kinamada ng Astros sa fifth para kubrahin ang panalo at itabla ang best-of-seven sa tigalawang laro.

Bumato hanggang sixth si Cristian Javier, dalawang baserunners lang ang pinalusot. Binigyan niya ng walk si Bryce Harper sa bukana ng second at si No. 9 hitter Brandon Marsh habang may isang out sa third.

Siyam ang na-strikeout ni Javier kasama ang limang sunod sa fourth at fifth. Sa 97 pitches ni Javier, 63 ang pumasok sa strike zone kabilang ang 70 fastballs, 25 sliders at dalawang knuckle-curves.

Sinalo ng bullpen ang panalo, wala ring binigay na hit sina Bryan Abreiu at Rafael Montero. (Vladi Eduarte)