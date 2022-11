Hiwalay na kay Neil Arce? Angel Locsin biglang naglaho, wanted sa mga netizen

Matagal na palang wanted ang actress na si Angel Locsin. Matagal na raw kasi itong walang ka-update-update sa social media.

Nang i-check nga namin ang social media account niya, August pa ang huling Instagram post nito. Wala rin halos nababalitaan dito at parang tahimik lang.

Although, may balitang magsasama sila ni Coco Martin sa isang teleserye, though nothing is confirmed.

Pero ‘yun nga, miss na miss na si Angel ng mga follower, fan niya. Kaya parang nakakuha ng pagkakataon ang mga ito nang mag-post sa Instagram ang asawa ni Angel na si Neil Arce.

Nag-promote lang naman ito ng Halloween concert. Pero ang mga comment sa Instagram ni Neil, puro tanong kung ano na ang nangyari kay Angel, kumusta na ito.

Sabi sa mga comments, “Hello po, saan na po si Angel?”

“Missing Angel Locsin.”

“Nasaan na si Angel? Biglang nag-disappear.”

“Finding Angel is the official hashtag for November. I hope you’re okay and safe ate.”

Pero may mga comment din at tila pinagdududahan na at nagtatanong na, “Hiwalay na ba kayo?” kay Neil.

“Mukhang hiwalay na sila,” sabi pa sa comment.

So, nasaan na nga ba si Angel? Huh! (Rose Garcia)