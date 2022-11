‘Himala’ ni Nora bibida sa Netflix

Ipapalabas na sa streaming platform na Netflix ang digitally restored and remastered version ng 1982 film ni Ishmael Bernal na Himala.

Bida sa Himala ay ang hinirang na National Artist na si Superstar Nora Aunor. Ang Himala ang isa sa pinaka-iconic film roles ni Ate Guy kunsaan gumanap siya si Elsa, ang probinsyanang nakita ang aparisyon ng Mahal na Birhen sa isang burol at bigla siyang nagkaroon ng kapangyarihang manggamot ng may mga sakit sa kanilang barrio.

Tweet pa ng ABS-CBN Film Restoration: “The digitally restored & remastered #HIMALA (1982) is now available on #Netflix! Stream it now via https://bit.ly/HIMALAonNETFLIX #SagipPelikula #SagipPelikulaOnNetflix #RickyLee #IshmaelBernal #NoraAunor”

Produced ng ECP or Experimental Cinema of the Philippines, naging official entry sa 1982 Metro Manila Film Festival ang Himala kunsaan napanalunan nito ang 9 awards including Best Picture, Best Director, Best Actress (Nora Aunor), Best Supporting Actor (Spanky Manikan) and Best Supporting Actress (Gigi Duenas).

Nag-compete ang Himala sa Berlin, Venice at Chicago International Film Festivals. Ginawa rin itong stage musical noong 2018 kunsaan ang gumanap na Elsa ay si Aicelle Santos.

Hinirang naman na Best Film of All Time ng Asia-Pacific Region ang Himala sa 2008 CNN Asia Pacific Screen Awards.

Pinili rin ang Himala ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino bilang Ten Best Films of the Decade. (Ruel Mendoza)