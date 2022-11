Gulay ginto presyo kay ‘Paeng’

Muling tumaas ang presyo ng mga gulay sa mga pamilihan dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong Paeng nitong nakalipas na linggo.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na batay sa kanilang monitoring, tumaas ng mula P20 hanggang P30 ang presyo ng mga gulay sa mga palengke dahil naapektuhan ang produkto ng mga magsasaka.

Karamihan aniya sa mga gulay na nagmumula sa Cordillera Autonomous Region (CAR) ay tinamaan ng bagyong Paeng kaya kakaunti lamang ang naibabang gulay sa trading posts.

“Sa ating monitoring nakita natin merong mga gulay na tumaas by P20, P30 ang pinakamababang pagtaas ay P10. But we are looking at this dahil nga doon sa trading post, kung bumaba ang volume na kinuha ng ating trader from the trading post papunta sa Metro Manila, definitely ‘yong price is magbabago sa retail,” ani Evangelista.

Kumonti rin aniya ang volume ng gulay na dinadala sa trading posts kaya pagdating sa Metro Manila ay mataas na ang presyo ng mga ito.

“Nakita natin na ang ating highland pati lowland vegetables, ‘yong mga dinadala sa trading posts na dinadala sa Metro Manila, nag-decrease ‘yong volume pero unti-unti nang bumabalik sa normal. Lumiit po ang dinala sa trading posts kaya affected din ‘yong dinala sa Metro Manila. Kahit sa trading posts gumalaw ang presyo ng gulay,” dagdag ni Evangelista.

Umaasa ang opisyal na bababa rin ang presyo ng gulay at babalik sa normal sa mga susunod na araw kapag nakabawi na ang mga magsasaka sa kanilang pagkalugi.

“But ngayon ay unti-unti na ring bumababa. Hopefully gagalaw rin ang presyo natin sa palengke pababa until such time that we are back to our pre-typhoon prices,” wika ni Evangelista. (Aileen Taliping)