Grabe kasikatan ha! DonBelle dinumog ng mga Pinoy sa Las Vegas

Isa-isa nang nagsisidatingan ang mga kinagigiliwan na Kapamilya stars para sa nalalapit na one-night-only show ng “ASAP Natin ‘To” sa Las Vegas.

Agad namang umarangkada sa kanilang promo guesting ang ASAP mainstays na sina Gary V., Zsa Zsa Padilla, at Martin Nievera.

Matinding kilig din ang naramdaman ng mga Pinoy fans abroad sa pagdating ng phenomenal loveteam nina Donny Pangilinan at Belle Mariano. Aba, dumagsa talaga ang mga Pinoy na nakatira na sa Amerika para salubungin ang dalawa sa airport, ha!

Nakakabilib ang kasikatan nila, at hindi nga sila napapagod magpa-picture sa kanilang mga fan sa US.

Samantala, nakapanayam din ang ilang Kapamilya stars sa kanilang nararamdaman sa pagbabalik-abroad ng longest-running musical variety show sa bansa bago sila magtungo sa Amerika.

Sabi ng ASAP dance royalty na si Kim Chiu, espesyal daw itong gagawin nilang one-night show sa Vegas. Aniya, hindi niya kasi inaakalang makakapag-show pa sila abroad matapos ang mangyari sa ABS-CBN nitong nakaraang mga taon.

“This one is special kasi hindi namin in-expect na magkakaroon pa ng ‘ASAP’ abroad after everything that happened to ABS-CBN through the pandemic. We’re still here serving the Kapamilyas abroad,” saad ni Kim.

Para naman sa Asia’s Pop Heartthrob na si Darren Espanto, iba pa rin talaga ang feeling na maihatid ang saya na dala ng “ASAP Natin ‘To” sa mga kababayan natin abroad.

“Whenever we do ‘ASAP’ in a different country, it’s a different feel po talaga eh. Everyone is feeling excited kasi we get to see Kapamilyas abroad. Of course, we get to bring the show po sa kanila and it’s a special time for all of us to bond together po outside the country,” sey ni Darren.

Excited din ang P-Pop groups na BINI at BGYO na makasama abroad para sa “ASAP Natin ‘To” in Vegas.

Sabi nila, kahit na may pressure silang nararamdaman sa kanilang show abroad ay sana raw magustuhan ng mga Pinoy overseas ang kanilang mga inihandang sorpresa. Pagkatapos pa nga nito ay tuhog ang dalawang P-Pop acts patungong Los Angeles at New York para sa ilan pang guestings.

Sa November 5 nga magaganap ang “ASAP Natin ‘To” in Las Vegas, sa Orleans Arena. (Rb Sermino)