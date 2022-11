Face mask babu na sa trabaho

Inaprubahan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang boluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga workplace sa pribadong sektor.

Inilabas ng DOLE nitong Huwebes ang guidelines sa boluntaryong pagsusuot ng face mask sa loob ng mga workplace.

Alinsunod ito sa Executive Order No. 7 na inilabas ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na ginawang boluntaryo ang pagsusuot ng face mask sa parehong panloob at panlabas na mga lugar.

Sa Labor Advisory No. 22 ipinahayag na ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng mga lugar ng trabaho sa pribadong sektor ay boluntaryo na ngayon maliban sa mga healthcare facility kabilang na ang clinic, ospital, laboratoryo, nursing home at dialysis clinic.

Gayundin sa mga medical transport vehicle tulad ng ambulansya at paramedic rescue vehicle.

Pati na rin sa mga pampublikong sasakyan, mapa-land, air o sea.

Samantala, maaari pa rin umanong magpatupad ang mga employer ng polisiya na nag-oobliga sa mga empleyado na magsuot ng face mask.

Hinikayat din ng DOLE ang mga matatanda, immunocompromised, hindi pa bakunado, symptomatic, may comorbidities at buntis na magsuot pa rin ng face mask.

“Employers and their workers have a shared responsibility to ensure safe and healthful working conditions in accordance with the provisions of the Labor Code of the Philippines, as amended, Republic Act No. 11058, and minimum public health standards,” ayon sa Labor Advisory No. 22. (Mina Navarro/Issa Santiago)