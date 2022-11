Extradition vs ex-US diplomat na nakipagtalik sa batang Pinoy hinirit

Itinulak ng isang lady solon ang extradition ng isang dating diplomat ng US Embassy na umamin sa pakikipagtalik sa isang menor de edad noong nakadestino sa bansa.

Ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women’s Party Rep. Arlene Brosas dapat papanagutin sa batas ng Pilipinas si ex-US diplomat Dean Edward Cheves dahil dito nangyari ang krimen.

“The Department of Justice must exhaust all means to pursue the extradition of Cheves and bring justice to the victims and their families,” sabi ni Brosas.

Ayon sa ulat, nakipagtalik umano ng dalawang beses si Cheves sa isang menor de edad na nakilala nito online.

Ginamit din umano nito ang cellphone para sa kanyang trabaho sa pag-record ng pakikipagtalik.

Inakusahan din si Cheves ng pagbabayad ng menor de edad kapalit ng pagpapadala sa kanya ng mga larawang sekswal nito.

Nagbabala rin si Brosas sa posibleng pagdami ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga babae at bata dahil sa hirap ng buhay.

“Young girls from the poorest parts of the country are falling prey to foreign sex offenders who are exploiting the dire state of Filipinos under this economic crisis,” dagdag pa ni Brosas.

Iginiit ng lady solon ang pangangailangan na matulungan at maproteksyunan ang mga bulnerableng sektor ng lipunan lalo na ang mga babae at bata. (Billy Begas/Eralyn Prado)